Un collaboratore fermato ha confessato l’omicidio del patron di TelePordenone, Loriano Bedin, che lavorava da oltre 40 anni con Mario Ruoso. Le autorità proseguono le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. Il sospettato, al momento, rimane sotto interrogatorio mentre si attendono sviluppi sulle motivazioni e sui passaggi successivi delle indagini.

"Sì, sono stato io". Con queste parole il 67enne Loriano Bedin, storico collaboratore del patron di TelePordenone, Mario Ruoso, ha confessato di averlo ucciso. L'uomo, che era stato fermato nella notte e condotto in Questura a Pordenone, ha ammesso le proprie responsabilità davanti agli investigatori. Bedin era stato assunto nei primi anni Ottanta dall'emittente televisiva e vi aveva lavorato fino al 2024, quando TelePordenone aveva cessato le trasmissioni cedendo le frequenze. Anche dopo la chiusura dell'attività, i rapporti tra i due erano rimasti e frequenti: secondo quanto emerso dalle indagini, il 67enne continuava a svolgere diversi incarichi per Ruoso, 87 anni, diventando di fatto una sorta di tuttofare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Omicidio patron TelePordenone, confessa il collaboratore fermato

Omicidio patron TelePordenone, fermato vecchio collaboratore dell’emittente. Si cerca in un canale l’arma del delitto(Adnkronos) – La polizia di Pordenone sta interrogando un uomo per l’omicidio di Mario Ruoso, l’87enne imprenditore patron di TelePordenone, trovato...

Omicidio Mario Ruoso, un sospettato portato in Questura: è uno storico collaboratore del patron di TelePordenonePordenone, 5 marzo 2026 - C'è un sospettato per l'omicidio di Mario Ruoso, 87 anni, fondatore e patron di TelePordenone.

Aggiornamenti e notizie su Omicidio patron.

Argomenti discussi: Il patron di TelePordenone ucciso in casa a sprangate. Sospetti sullo storico collaboratore.

Ruoso, fermato Loriano Bedin: il 67enne ha confessato il delitto. «Uno di famiglia», chi è il collaboratore del patron di TelePordenonePORDENONE - Svolta sul caso dell'omicidio del patron di TelePordenone, Mario Ruoso: è stato fermato in qualità di indiziato di omicidio Loriano Bedin, ... ilgazzettino.it

Omicidio patron TelePordenone: collaboratore, sono stato io(ANSA) - PORDENONE, 05 MAR - Ha confessato l'omicidio di Mario Ruoso, 87 anni, storico patron dell'emittente TelePordenone. L'uomo fermato ... notizie.tiscali.it