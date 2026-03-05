Omicidio Mario Ruoso confessa il collaboratore storico | la spranga nel fiume e il mistero del movente

Un collaboratore storico ha confessato l’omicidio di Mario Ruoso, raccontando di aver gettato la spranga nel fiume. È stato arrestato un uomo di 67 anni, Loriano Bedin, coinvolto nel caso. La vicenda si è svolta in un contesto familiare segnato da tensioni e tradimenti, mentre si cercano ancora i motivi dietro il gesto fatale.

Una storia che ha il sapore amaro del tradimento e della tragedia familiare. L’omicidio di Mario Ruoso, 87 anni, storico imprenditore friulano e fondatore dell’emittente TelePordenone, si tinge di contorni ancora più drammatici dopo la confessione del presunto assassino. A confessare il delitto è stato Loriano Bedin, 67 anni, collaboratore storico dell’imprenditore. L’uomo è stato fermato dalla polizia nella notte nella sua abitazione di Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, e interrogato in Questura dal sostituto procuratore Federica Urban. Durante l’interrogatorio Bedin avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il movente, che potrebbe avere radici economiche. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

