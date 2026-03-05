Omicidio a Pordenone | ucciso a sprangate l’imprenditore Mario Ruoso fondatore di TelePordenone

A Pordenone, un uomo di 87 anni, noto come fondatore e proprietario di TelePordenone, è stato trovato vittima di un’aggressione violenta nell’attico della sua abitazione. L’uomo è stato colpito con una spranga e ha perso la vita a causa delle ferite riportate. La polizia sta indagando sull’accaduto e non sono ancora stati forniti dettagli sulle eventuali motivazioni o sospetti.

Mario Ruoso, 87 anni, storico fondatore e patron di TelePordenone, è stato ucciso con estrema violenza nella sua abitazione a Pordenone. Il corpo dell’imprenditore è stato trovato nel pomeriggio all’interno del suo attico situato al settimo piano di un palazzo, proprio di fronte alla concessionaria d’auto di sua proprietà. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano sarebbe stato colpito più volte alla testa con un oggetto contundente, in un’aggressione particolarmente violenta che non gli ha lasciato scampo. Le operazioni investigative sono iniziate intorno alle 16.30, quando sul posto sono arrivati il medico legale Antonello Cirnelli e gli specialisti della polizia scientifica, intervenuti anche dalla sede di Padova. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Omicidio a Pordenone: ucciso a sprangate l’imprenditore Mario Ruoso, fondatore di TelePordenone Leggi anche: Mario Ruoso "ucciso a sprangate", il fondatore di TelePordenone è stato trovato morto in casa: cosa si sa Ucciso a sprangate in casa Mario Ruoso, patron di TelePordenoneMario Ruoso, imprenditore e patron dell’emittente TelePordenone, è stato ucciso nella sua abitazione con violenti colpi alla testa. Contenuti e approfondimenti su Mario Ruoso. Temi più discussi: Ucciso a sprangate il patron di TelePordenone; Pordenone, ucciso in casa a colpi di spranga l'imprenditore Mario Ruoso; Omicidio a Pordenone, ucciso in casa Mario Ruoso, patron di Telepordenone; Ucciso a sprangate Mario Ruoso, patron del Garage Venezia e Telepordenone. Mario Ruoso ucciso a Pordenone, l’ipotesi dell’omicidio con una spranga per motivi economiciIl patron di TelePordenone, Mario Ruoso, potrebbe essere stato ucciso per questioni legate a debiti e problemi economici che l'imprenditore aveva attraversato ... fanpage.it Il patron di Telepordenone ucciso in casa a sprangate, indagini sull’omicidio di Mario RuosoImprenditore trovato morto in casa a Pordenone: colpito alla testa con spranga, indagini in corso sull’omicidio senza testimoni. blitzquotidiano.it IL VIDEO - Mario Ruoso, il patron di TelePordenone ucciso a sprangate sulla porta di casa: caccia all'assassino - facebook.com facebook E’ STATO UCCISO A SPRANGATE SULLA PORTA DI CASA MARIO RUOSO, 87 ANNI, PATRON DI TELEPORDENONE x.com