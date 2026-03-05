Ospitaletto arteingioco | un dialogo con Pietro Scidurlo

A Ospitaletto, durante il festival Arteingioco, si è svolto un evento dedicato al gioco inclusivo che coinvolge i Comuni di Ome, Lodrino e Marcheno. Nel corso della manifestazione è stata presentata la pubblicazione

Nell'ambito di Arteingioco. Una gara di stili, il festival itinerante dedicato al gioco inclusivo nei Comuni di Ome, Ospitaletto, Lodrino e Marcheno, un altro appuntamento della rassegna letteraria!Attraverso la presentazione del suo libro "Per chi vuole non c'è destino" (2020, Terre di Mezzo), Pietro Scidurlo aprirà lo sguardo sul suo nuovo inizio e sul valore rivoluzionario del viaggio.Direzione artistica: AbibookIngresso gratuito, per Info e prenotazioni: 030 383636, eventi@abibook.