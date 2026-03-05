Lodrino arteingioco | dialogo con Andrea Bariselli

Sabato 11 aprile a Lodrino, nel Parco degli alpini in Via Pineta, si svolge il secondo appuntamento della rassegna letteraria del festival

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Nell’ambito di "ARTEINGIOCO. Una gara di stili", il festival itinerante dedicato al gioco inclusivo nei Comuni di Ome, Ospitaletto, Lodrino e Marcheno, sabato 11 aprile: la rassegna letteraria!Il secondo appuntamento sarà a Lodrino al Parco degli alpini (Via Pineta) alle ore 15 e vedrà protagonista Andrea Bariselli. Durante l’incontro indagherà il profondo rapporto tra ambiente, sport e neuroscienze.Con la direzione artistica di Abibook. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Andrea Bargnani e Beniamino Gavio si raccontano in un dialogo sul basketNella puntata si analizzano tre assi chiave che guidano un progetto sportivo di Serie A: organizzazione interna, infrastrutture e palazzetto e...

Chiavenna, dialogo interreligioso a Palazzo Pestalozzi: oltre 250 partecipanti all’incontro di “Luci per il Dialogo”Sala gremita la sera del 28 dicembre a Palazzo Pestalozzi, a Chiavenna, per l’incontro promosso da Luci per il Dialogo (LxD), rete di cittadine,...