Tassa sui pacchi non ha colpito gli obiettivi | calo spedizioni e gettito insufficiente

La tassa di 2 euro sui pacchi provenienti da Paesi extra-UE non ha portato ai risultati sperati. Le spedizioni sono diminuite, ma il gettito fiscale è rimasto troppo basso. Molti corrieri segnalano che la misura non ha dissuaso le spedizioni, anzi, ha creato confusione e costi aggiuntivi senza riempire le casse dello Stato.

La tassa di 2 euro sui pacchi provenienti da Paesi extra-UE ha prodotto risultati opposti a quelli attesi. A gennaio 2026, il numero di spedizioni dirette all’Italia da fuori Unione Europea è calato del 36% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, secondo i dati certificati dall’Agenzia delle Dogane. L’obiettivo del governo era raccogliere 122 milioni di euro entro la fine dell’anno, ma le entrate stanno già mostrando segni di debolezza, con il rischio che il gettito non raggiunga le previsioni. Il meccanismo di applicazione, introdotto in anticipo rispetto al calendario europeo, ha creato un effetto immediato: le imprese di commercio elettronico hanno trovato modi per aggirare il prelievo, spostando i punti di consegna in Paesi europei dove la tassa non esiste. 🔗 Leggi su Ameve.eu

