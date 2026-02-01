Cagliari Pisacane esulta dopo il 4-0 al Verona | Partita che mi destava preoccupazioni C’è una promessa con Esposito

Fabio Pisacane esulta dopo il 4-0 contro il Verona. Il difensore e allenatore del Cagliari ha commentato la partita, dicendo che aveva qualche preoccupazione prima di scendere in campo. Dopo il risultato, ha anche rivelato di aver fatto una promessa a Esposito. Pisacane ha parlato a DAZN, sottolineando la soddisfazione per la vittoria e la buona prestazione della squadra.

Verona, Sogliano dopo la sconfitta col Cagliari: «È un periodo complicato, dobbiamo reagire. Futuro di Zanetti? Vi dico questo»

Cagliari Verona LIVE Alle 20.45 Cagliari-Verona, le ufficiali: Pisacane con Esposito, Kilicsoy. Nel Verona c'è Harroui

Cagliari Milan, Pisacane nel post partita: «C'è amarezza, ma non mi sento di recriminare oggi i ragazzi. Su Esposito…»

Pisacane: La squadra è consapevole dell'importanza della gara. Siamo soddisfatti del percorso

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, spiega come si allenano i calciatori della Generazione Z: Se sei duro, se ne vanno

Cagliari, Pisacane: Palestra può diventare qualcosa di incredibile per il nostro calcio

Tenetevi pure il possesso palla, il Cagliari porta a casa tre punti.

Cagliari, Fabio Pisacane ha parlato a Dazn dopo la vittoria col Verona.

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato a DAZN dopo la vittoria con ...

Cagliari-Verona, Pisacane: «Temevo questa partita, complimenti a tutta la squadra»Il tecnico festeggia il trionfo in uno scontro salvezza, che vale il +11 sulla terzultima: «Ma bisogna continuare a martellare»

POKER CAGLIARI Pisacane vince ancora Sprofondo Hellas Verona

Cagliari-Verona. Pisacane punta sulla coppia Esposito-Kiliçsoy. LA DIRETTA I rossoblù, dopo due vittorie di fila contro Juve e Fiorentina, vogliono allungare ma i veneti all'ultimo posto non possono più perdere

