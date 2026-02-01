Cagliari Pisacane esulta dopo il 4-0 al Verona | Partita che mi destava preoccupazioni C’è una promessa con Esposito

Da calcionews24.com 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio Pisacane esulta dopo il 4-0 contro il Verona. Il difensore e allenatore del Cagliari ha commentato la partita, dicendo che aveva qualche preoccupazione prima di scendere in campo. Dopo il risultato, ha anche rivelato di aver fatto una promessa a Esposito. Pisacane ha parlato a DAZN, sottolineando la soddisfazione per la vittoria e la buona prestazione della squadra.

Romagnoli Lazio, clamoroso: salta ancora il passaggio all’Al Sadd! Il motivo per cui è sfumata l’operazione Calciomercato Serie A: un colpo e due obiettivi per la Cremonese, salta una trattativa per il Torino. Novità Disasi, il Parma chiude per un 2009 Alisson Santos al Napoli: svolta importante! Cosa sta accadendo per il colpo in attacco degli azzurri, ultimissime Verona, Sogliano dopo la sconfitta col Cagliari: «È un periodo complicato, dobbiamo reagire. Futuro di Zanetti? Vi dico questo» Esonero Zanetti Verona: la posizione del tecnico dopo la sconfitta contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

cagliari pisacane esulta dopo il 4 0 al verona partita che mi destava preoccupazioni c8217232 una promessa con esposito

© Calcionews24.com - Cagliari, Pisacane esulta dopo il 4-0 al Verona: «Partita che mi destava preoccupazioni. C’è una promessa con Esposito»

Approfondimenti su Cagliari Verona

LIVE Alle 20.45 Cagliari-Verona, le ufficiali: Pisacane con Esposito, Kilicsoy. Nel Verona c'è Harroui

Cagliari Milan, Pisacane nel post partita: «C’è amarezza, ma non mi sento di recriminare oggi i ragazzi. Su Esposito…»

Dopo la partita tra Cagliari e Milan, Fabio Pisacane ha commentato l'incontro nel post partita.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Cagliari Verona

Argomenti discussi: Pisacane: La squadra è consapevole dell'importanza della gara. Siamo soddisfatti del percorso; Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, spiega come si allenano i calciatori della Generazione Z: Se sei duro, se ne vanno; Cagliari, Pisacane: Palestra può diventare qualcosa di incredibile per il nostro calcio; Tenetevi pure il possesso palla, il Cagliari porta a casa tre punti.

cagliari pisacane esulta dopoCagliari, Fabio Pisacane ha parlato a Dazn dopo la vittoria col Verona. Queste le sue dichiarazioni al termine del matchCagliari, Fabio Pisacane ha parlato a Dazn dopo la vittoria col Verona. Queste le sue dichiarazioni al termine del match Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato a DAZN dopo la vittoria con ... calcionews24.com

cagliari pisacane esulta dopoCagliari-Verona, Pisacane: «Temevo questa partita, complimenti a tutta la squadra»Il tecnico festeggia il trionfo in uno scontro salvezza, che vale il +11 sulla terzultima: «Ma bisogna continuare a martellare» ... unionesarda.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.