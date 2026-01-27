Iezzo a CagliariNews24 | Pisacane Chivu e Cuesta finalmente si sta cambiando rotta in Serie A! C’è una cosa che può far bene alla Nazionale

Gennaro Iezzo commenta la situazione attuale del Cagliari, sottolineando i cambiamenti positivi in Serie A. L’ex portiere analizza la stagione della squadra e riflette sulle evoluzioni del calcio italiano, evidenziando come alcune scelte possano influenzare il futuro della Nazionale. Un punto di vista esperto che offre spunti di riflessione sul momento attuale del club e del campionato.

Giuseppe Boi, giornalista de Il Tirreno, commenta la situazione attuale del Cagliari sotto la guida di Pisacane, analizzando le strategie di mercato e le prospettive della squadra.

Iezzo: «Brava la società a puntare su Pisacane. Albarracin potrà aiutare il Cagliari. Caprile in Italia è tra i più forti!» – ESCLUSIVAGennaro Iezzo, ex portiere del Cagliari, ci ha concesso un'intervista esclusiva sul momento dei rossoblù, il calciomercato e tanto altro Gennaro Iezzo in Sardegna ha vissuto momenti importanti, dalla ...

Boi a CagliariNews24: «Mercato? Si cerca di accontentare Pisacane. Sulla Nazionale e sulla lotta scudetto ho questo pensiero»Il giornalista de Il Tirreno, Giuseppe Boi, ha fornito la propria analisi sul momento del Cagliari di Pisacane e su altri temi sulla Serie A Intervistato in esclusiva da CagliariNews24, il giornalista ...