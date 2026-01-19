Si presenta al Cpr di via Corelli come visitatore ma lo trovano con la droga nascosta nel cappuccio
Un visitatore al Cpr di via Corelli è stato trovato con 12 grammi di hashish nascosti nel cappuccio della felpa. La sostanza, divisa equamente tra l’estremità sinistra e destra del laccio, è stata scoperta durante i controlli di routine. L’episodio evidenzia l’attività di sorveglianza e le misure adottate per prevenire il traffico di droga all’interno della struttura.
In totale nascondeva 12 grammi di hashish. Metà dentro l'estremità sinistra del laccio del cappuccio della felpa, l'altra metà a destra. Sperava di non essere visto all'ingresso del Cpr (Centri di permanenza per i rimpatri) di via Corelli, a Milano, dove si era presentato come visitatore.🔗 Leggi su Milanotoday.it
La denuncia: “Epidemia di scabbia al Cpr di via Corelli a Milano, 10 contagi ma nessuna cura”
Nel Cpr di via Corelli a Milano si è diffusa un'epidemia di scabbia, con almeno 10 persone contagiate. La situazione desta preoccupazione, poiché i pazienti non stanno ricevendo le cure adeguate. La diffusione della malattia solleva importanti questioni sulla gestione e le condizioni igieniche all’interno della struttura.
Leggi anche: Cpr di via Corelli, Alessandro Forlenza (Martinina) patteggia: 2 anni e 3 mesi
Franco Corelli Info Center - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.