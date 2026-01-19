Si presenta al Cpr di via Corelli come visitatore ma lo trovano con la droga nascosta nel cappuccio

Un visitatore al Cpr di via Corelli è stato trovato con 12 grammi di hashish nascosti nel cappuccio della felpa. La sostanza, divisa equamente tra l’estremità sinistra e destra del laccio, è stata scoperta durante i controlli di routine. L’episodio evidenzia l’attività di sorveglianza e le misure adottate per prevenire il traffico di droga all’interno della struttura.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.