La maggioranza parlamentare di centrodestra ha approvato una delibera che autorizza l’uso delle basi militari statunitensi e concede il via libera alla difesa anti-aerea. La richiesta è stata presentata ufficialmente al governo Meloni, che ora dovrà decidere se attuare le misure indicate. La decisione ha suscitato reazioni da diverse forze politiche, mentre il Parlamento ha concluso la discussione sulla questione.

Il testo della maggioranza sulla crisi in Medio Oriente approda in Parlamento: sì a concedere una nave a Cipro e all'uso per "logistica e addestramento" di Sigonella e Aviano La maggioranza parlamentare di centrodestra chiede espressamente al governo Meloni di assumersi tre impegni grazie alla presentazione di una risoluzione unitaria - con il voto svolto a seguito delle comunicazioni dei ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto sulla crisi in Medio Oriente. Innanzitutto la difesa anti-aerea e anti-missilistica per aiutare sia i Paesi del Golfo colpiti dai missili iraniani sia i nostri contingenti militari sul terreno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ok alla basi Usa e via libera alla difesa anti-aerea

Guerra in Iran, ecco la risoluzione del governo sugli aiuti militari: ok alle basi americane e alla difesa anti-aereaDifesa anti-aerea e anti-missilistica per aiutare i Paesi del Golfo colpiti dai missili iraniani e i nostri contingenti militari sul terreno.

Samp-t, sistemi di difesa anti-drone e anti-aerea chiesti all'Italia dai Paesi del Golfo (ma già impiegati in Ucraina)Le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto hanno riportato sotto i riflettori uno dei sistemi militari più sensibili e strategici di cui...

August 1944: The liberation of Paris

Contenuti utili per approfondire Ok alla basi Usa e via libera alla....

Temi più discussi: Attacco all’Iran, ok alle basi americane e alle armi per gli Emirati: il governo si piega agli Usa e ora ci trascina in guerra; Guerra in Iran, Sigonella e le altre basi Usa in Italia: chi decide per usarle?; Crosetto: 'Sull'utilizzo delle basi Usa in Italia valgono i trattati'; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos.

Basi, aeroporti, jet e navi: le strutture militari degli Stati Uniti in Italia che possono essere usate per la guerra in IranDa Aviano a Sigonella, ci sono anche munizioni nucleari. Per le missioni serve l’ok del governo Due aeroporti militari ( Aviano, in Friuli Venezia Giulia, e Sigonella, in Sicilia, al quale si aggiunge ... roma.corriere.it

Guerra in Iran, Sigonella e le altre basi Usa in Italia: chi decide per usarle?L’accordo fondamentale che disciplina lo status delle basi americane in Italia è quello bilaterale sulle infrastrutture (Bia), stipulato tra Italia e Stati Uniti il 20 ottobre 1954. Noto come Accordo ... msn.com

Italia Mattanza. . “La posizione della Spagna si riassume in poche parole: no alla guerra". Così ha detto Pedro Sanchez. E il governo italiano Grazie a Il Fatto Quotidiano veniamo a scoprire che il governo Gioggia si piega agli Usa e ora ci trascina in guerra. 5 - facebook.com facebook

Concedere l’uso della basi Usa Ci fu un precedente nel 2003, ma allora dopo ampie consultazioni (e, soprattutto, solo dopo la risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu) Nel caso di un coinvolgimento dell’Italia crescerebbe il rischio terrorismo Intervista al g x.com