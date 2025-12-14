Annalisa al PalaRescifina il tour 2026 fa tappa a Messina | aperte le prevendite

Annalisa torna a esibirsi a Messina con il suo tour 2026, portando sul palco il suo talento e la sua energia. Il concerto al PalaRescifina rappresenta uno degli eventi più attesi del prossimo anno, con le prevendite già aperte. Un’occasione imperdibile per i fan di vivere dal vivo una delle artiste più amate del panorama musicale italiano.

Messina si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento tra quelli musicali più attesi del prossimo anno. Annalisa sarà in concerto al PalaRescifina il 12 maggio 2026, portando in città uno spettacolo che si inserisce nel calendario dei grandi eventi nazionali e rafforza il ruolo di Messina nel. Messinatoday.it A maggio 2026 il concerto di Annalisa al Palarescifina - Nuovo appuntamento musicale in città con il concerto di Annalisa, che si esibirà live al PalaRescifina il 12 maggio 2026 nel corso del tour “MA NOI SIAMO FUOCO – CAPITOLO II – Palasport 2026 ... letteraemme.it

ANNALISA nuovi concerti nel 2026 con “MA NOI SIAMO FUOCO – CAPITOLO II” [Info e Biglietti] - Annalisa torna a sorprendere i fan annunciando ieri sera dal palco di Torino il suo nuovo progetto live: “MA NOI SIAMO FUOCO - newsic.it

ANNALISA: MA NOI SIAMO FUOCO CAPITOLO II ?PREVENDITE APERTE E NUOVE DATE

