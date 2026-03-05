Iran offensiva di terra | migliaia di curdi attaccano

Migliaia di combattenti curdi hanno avviato un'operazione terrestre nel nord-ovest dell'Iran, coinvolgendo le forze curdo-iraniane in un nuovo round di scontri. L’attacco si inserisce in un conflitto che ha visto anche interventi di Stati Uniti e Israele. La situazione si sviluppa in una regione da tempo teatro di tensioni tra le parti.