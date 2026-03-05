Iran offensiva di terra | migliaia di curdi attaccano
Migliaia di combattenti curdi hanno avviato un'operazione terrestre nel nord-ovest dell'Iran, coinvolgendo le forze curdo-iraniane in un nuovo round di scontri. L’attacco si inserisce in un conflitto che ha visto anche interventi di Stati Uniti e Israele. La situazione si sviluppa in una regione da tempo teatro di tensioni tra le parti.
Missile iraniano contro la Turchia: «Abbattuto da difese Nato». Media Usa: «Iniziata l’offensiva di terra, migliaia di curdi in Iran» – La direttaNel quinto giorno della Guerra del Golfo tra Israele, Usa e Iran, il conflitto rischia di coinvolgere sempre più da vicino anche l’Europa e la Nato.
Leggi anche: Trump: "L'Iran era fuori controllo, ci avrebbero attaccato". I media Usa: «Iniziata un'offensiva di terra dei curdi». Difese Nato abbattono un missile di Teheran| Sri Lanka, affondata nave iraniana
Iran, venti di guerra. Gli Usa pronti all'attacco
Guerra Iran, Media: «I curdi hanno lanciato un'offensiva di terra». Missile di Tehera verso la Turchia abbattuto dalla Nato. Iraq, esplosioni a ErbilUn attacco aereo israeliano ha colpito un edificio di quattro piani nella città di Baalbek, nel Libano orientale, secondo quanto riportato dai media statali. L'agenzia ... ilgazzettino.it
Offensiva curda nel nordovest dell'Iran: cosa sappiamoIl 4 marzo 2026 fonti americane e media internazionali segnalano l'avvio di un attacco curdo transfrontaliero nel nordovest dell'Iran, con migliaia di combattenti coinvolti e possibili ripercussioni r ... notizie.it
#Iran – Il regime iraniano ha espresso apprezzamento per la posizione della Spagna rispetto agli attacchi condotti da USA e Israele x.com