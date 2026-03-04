Iniziata un’offensiva di terra di migliaia di curdi in Iran

Migliaia di combattenti curdi iracheni hanno lanciato un’offensiva di terra contro l’Iran, aprendo un nuovo fronte nel conflitto in corso nel Medio Oriente. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e rappresenta un'ulteriore escalation della tensione nella regione. La mossa coinvolge forze armate di entrambe le parti e si inserisce in un quadro di scontri persistenti.

L’escalation della guerra in Medio Oriente registra un nuovo sviluppo sul terreno. Secondo quanto riferito da un funzionario statunitense a Fox News, migliaia di combattenti curdi avrebbero lanciato un’offensiva di terra contro l’Iran, aprendo di fatto un nuovo fronte nel conflitto in corso. La notizia è stata rilanciata anche dal sito Axios, sempre citando fonti americane, secondo cui l’operazione sarebbe partita nel nord-ovest del territorio iraniano. Le prime informazioni indicano che i combattenti avrebbero attraversato il confine dalle aree controllate dai curdi nel nord dell’Iraq, muovendosi verso le regioni occidentali della Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Iniziata un’offensiva di terra di migliaia di curdi in Iran Missile iraniano contro la Turchia: «Abbattuto da difese Nato». Media Usa: «Iniziata l’offensiva di terra, migliaia di curdi in Iran» – La direttaNel quinto giorno della Guerra del Golfo tra Israele, Usa e Iran, il conflitto rischia di coinvolgere sempre più da vicino anche l’Europa e la Nato. Leggi anche: Iran, offensiva di terra: migliaia di curdi attaccano Aggiornamenti e notizie su Iniziata un'offensiva di terra di.... Temi più discussi: Media Usa, iniziata un'offensiva di terra di migliaia di curdi in Iran; Iran, offensiva di terra: migliaia di curdi attaccano; Media Usa, iniziata un'offensiva di terra di migliaia di curdi in Iran; Media Usa e Israele: curdi hanno iniziato attacco di terra in Iran. Media Usa, iniziata un'offensiva di terra di migliaia di curdi in IranMigliaia di combattenti curdi hanno lanciato un'offensiva di terra contro l'Iran: lo ha dichiarato un funzionario statunitense a Fox News. (ANSA) ... ansa.it Iran, iniziata un’offensiva di terra dei curdi: gli Usa confermanoFonti statunitensi parlano di un’operazione nel nord-ovest del Paese. Il segretario alla Difesa Pete Hegseth evita però di confermare un coinvolgimento diretto ... giornaledibrescia.it Francesco Emilio Borrelli. . La battaglia per ottenere giustizia per il piccolo Domenico è solo iniziata facebook La #Championship è iniziata lo scorso 8 agosto e terminerà a ridosso di giugno con la finale play-off a #Wembley. Una battaglia lunghissima per chi sogna di raggiungere il campionato più ricco al mondo a cura di @bernardini_simo 1/10 x.com