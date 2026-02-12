cime tempestose la recensione del film con margot robbie e jacob elordi

Emerald Fennell, che pure aveva divertito con Saltburn anche con tutti quegli eccessi un po’ tamarri, qua si sprofonda con tutta se stessa in un kitsch senza fine. I due eroi del Romanticismo diventano qui i più belli della brughiera (Margot Robbie troppo matura per il ruolo, peraltro) che sembrano solo volersi toccare in un patinatissimo film che finisce anche per annoiare. Gli abiti svolazzano al vento, piove sempre e loro si baciano sotto la pioggia, la brughiera non è lo specchio delle loro anime tormentate ma un bellissimo set di un servizio fotografico per una rivista di moda, la casa di lui è un tugurio buio, la casa di lei una bomboniera smagliante, e questo legame non si capisce perché dovrebbe essere così forte e totalizzante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

