Margot Robbie alla premiere di Cime Tempestose | il significato della collana con incisione segreta

Margot Robbie ha scelto un look drammatico per la premiere di Cime Tempestose. La star ha sfoggiato un abito elegante, perfettamente calzato, e ha attirato l’attenzione sulla collana con un’incisione segreta. La Robbie ha dato il massimo per interpretare Cathy Earnshaw, lasciando il pubblico senza parole.

Look drammatico per Margot Robbie all'anteprima mondiale di Cime Tempestose: una perfetta Cathy Earnshow. La collana è un gioiello preziosissimo.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Margot Robbie Cime Tempestose Cime tempestose il trailer del film con margot robbie da non perdere Margot Robbie rilancia le onde a zig-zag per Cime Tempestose Margot Robbie ha scelto di indossare le onde a zig zag per il nuovo ruolo in Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Margot Robbie Cime Tempestose Argomenti discussi: Margot Robbie alla premiere di Cime Tempestose: il significato della collana con incisione segreta; Margot Robbie stupisce con l’iconica collana di Elizabeth Taylor mentre viene affiancata da Jacob Elordi alla première di Cime Tempestose a Los Angeles; Anteprima straordinaria di Cime Tempestose con la presenza di Jacob Elordi e Margot Robbie al Grand Rex; Margot Robbie brilla alla première del film A Big Bold Beautiful Journey a New York. Margot Robbie alla premiere di Barbie coi capelli ricci lunghissimi: a chi si ispira l’acconciaturaProsegue il tour promozionale del film Barbie e in ogni tappa gli occhi sono tutti per Margot Robbie, che nella pellicola (prossima all'uscita anche in Italia) interpreta proprio l'iconica bambola, ... fanpage.it Margot Robbie dice addio al rosa: perché indossa un abito nero alla prima mondiale del film BarbieManca sempre meno all'uscita del film (il 20 luglio) e anche il press tour internazionale è arrivato alle battute finali. Alla premiere di Los Angeles Margot Robbie ha stupito tutti con un abito da ... fanpage.it Margot Robbie alla premiere mondiale di “Cime Tempestose”. x.com A Jacob Elordi è stato chiesto della sua esperienza in Cime tempestose, e lui ha risposto così: «Indipendentemente dalla trama o dal copione, quando hai la possibilità di condividere un set con Margot Robbie, ti ritrovi a mantenere sempre una distanza - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.