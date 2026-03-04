World Obesity Day | l’impegno di Humanitas Gavazzeni Centro di Eccellenza SICOB nella cura dell’obesità

Il 4 marzo si celebra il World Obesity Day, una giornata internazionale dedicata alla sensibilizzazione sull’obesità. Humanitas Gavazzeni, centro di eccellenza della società italiana di chirurgia dell’obesità, ha annunciato l’impegno nella gestione e cura dei pazienti affetti da questa condizione. La struttura si concentra su interventi clinici e programmi di supporto, offrendo servizi specifici per migliorare la qualità di vita delle persone interessate.

Con team specializzati e tecniche all’avanguardia, il centro garantisce un approccio strutturato e innovativo per la cura dell’obesità e il recupero della salute In questa cornice si inserisce l’impegno di Humanitas Gavazzeni, che offre un approccio integrato alla gestione dell’obesità, dalla fase pre-clinica fino al trattamento chirurgico e al follow-up a lungo termine. L’obesità, riconosciuta come malattia cronica recidivante che coinvolge disfunzioni di organi e tessuti, richiede un approccio multidisciplinare e personalizzato. Il centro affronta questa complessità offrendo percorsi integrati che includono consulenze nutrizionali, supporto psicologico, terapia comportamentale, gestione farmacologica e chirurgia bariatrica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il Policlinico San Marco confermato per l’11° anno consecutivo Centro di Eccellenza SICOB per la cura dell’obesitàIl riconoscimento conferma la posizione di eccellenza del centro nella cura dell’obesità, non solo a livello locale, ma anche nazionale La...

Il Policlinico San Pietro confermato Centro di Eccellenza SICOB per la cura dell’obesità anche per il 2026L’Unità di Chirurgia Bariatrica del Policlinico San Pietro ha ottenuto anche per il 2026 la certificazione di Centro di Eccellenza “Sono molto felice...

World Obesity Day, le iniziative in programma oggi a ComoRicorre oggi il World Obesity Day, la giornata istituita nel 2015 dalla World Obesity Federation, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini ed ... espansionetv.it

World Obesity Day, in Piemonte screening e incontri per combattere l'epidemia del XXI secoloIn occasione della giornata mondiale del 4 marzo, la Regione rilancia i dati sulle condizioni di sovrappeso e obesità: preoccupa la diffusione tra bambini e adolescenti ... lavocediasti.it

4 marzo 2026, in occasione del World Obesity Day, che si celebra nella giornata di oggi, il Servizio Nutrizione Preventiva del SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) dell'Ausl IRCCS di Reggio Emilia ha realizzato un’infografica per sensibilizzare la popola facebook

Giornata contro l’obesità, in Italia ne soffrono 6 milioni di adulti - (Adnkronos) - Oggi, 4 marzo, è il World Obesity Day, la giornata contro l'obesità, una delle principali emergenze di sanità pubblica a livello globale e nazionale. Come segno conc x.com