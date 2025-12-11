Non possiamo più aspettare | piscine e autobus senza norme il grido delle famiglie con figli autistici e disabili

Le famiglie con figli autistici e disabili chiedono interventi urgenti, evidenziando la mancanza di norme chiare su piscine e autobus accessibili. La questione ha suscitato attenzione oltre alla vicenda degli insegnanti Asacom, portando alla luce le criticità nei servizi sociali e la necessità di risposte immediate.

Non è solo la vicenda degli insegnanti Asacom ad aver acceso i riflettori sulla Commissione Servizi sociali del Consiglio comunale. L’incontro di martedì scorso, presieduto da Rosaria Di Ciuccio, ha messo in evidenza anche due criticità da anni irrisolte: l’assenza di un regolamento di accesso. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

L’amore oltre oggi cosa … possiamo aspettare ore infinite per vederti in tv Perché il bene è la stima per te e tanta e noi #briciole ormai siamo abituate alle folle !!! #beatriceluzzi ? Vai su X

Grave incidente in Via Evangelista Di Blasi – Non possiamo più aspettare Oggi si è verificato un altro incidente in Via Evangelista Di Blasi, una strada che da tempo segnala criticità evidenti nella circolazione e nella sicurezza. Ricordiamo che nella scorsa - facebook.com Vai su Facebook