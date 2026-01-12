Secondo risultato utile consecutivo nella sfida salvezza Sasso Marconi un punto che pesa Colpaccio sfiorato a Sant’Angelo

Il match tra Sant’Angelo e Sasso Marconi si è concluso con un pareggio a reti inviolate. Per il Sasso Marconi si tratta del secondo risultato utile consecutivo in chiave salvezza, un punto che può avere un peso importante nel percorso stagionale. La sfida, giocata in terra lombarda, ha visto entrambe le squadre impegnate a conquistare punti fondamentali per la classifica.

SANT’ANGELO (Lodi) Si è concluso con un pareggio a reti bianche l’atteso scontro diretto salvezza tra il Sant’Angelo e il Sasso Marconi andato in scena in terra lombarda. Per i gialloblù di mister Franco Farneti (nella foto), sestultimi a quota 21 punti, si è trattato del secondo risultato utile consecutivo dopo la vittoria casalinga di domenica scorsa contro il Sangiuliano City. Ma venendo alla cronaca del match, i padroni di casa partono forte e, al 21’, un tiro al volo di Confalonieri viene salvato da un difensore a due passi dalla linea di porta. Quattro minuti più tardi, sul fronte opposto, è una pericolosa punizione di Armaroli ad attraversare tutta l’area piccola senza riuscire a trovare la decisiva deviazione degli avanti gialloblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Secondo risultato utile consecutivo nella sfida salvezza. Sasso Marconi, un punto che pesa. Colpaccio sfiorato a Sant’Angelo Leggi anche: Jolo a casa con un buon punto. Settimo risultato utile consecutivo Leggi anche: Finisce senza reti: quarto risultato utile consecutivo. Giana, punto con le Dolomiti Bellunesi. Distanza di sicurezza dalla zona calda Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Renate batte Giana e sigla il quinto risultato utile consecutivo; Calcio, Brescia-Trento 2-1: i gialloblù cadono dopo quattro risultati utili consecutivi; Anzio-Palmese 0-0: terzo risultato utile consecutivo per i rossoneri; -Pisa 2-2. Secondo risultato utile consecutivo nella sfida salvezza. Sasso Marconi, un punto che pesa. Colpaccio sfiorato a Sant’Angelo - SANT’ANGELO (Lodi) Si è concluso con un pareggio a reti bianche l’atteso scontro diretto salvezza tra il Sant’Angelo e il ... sport.quotidiano.net

Sarnese-Virtus Francavilla 0-0: sesto risultato utile consecutivo - La Sarnese non va oltre il pari nello scontro diretto in chiave salvezza contro la Virtus Francavilla. ilmattino.it

Nola-Real Normanna 1-1: un gol per tempo, Bruniani sempre in scia playoff - Secondo risultato utile consecutivo per il Nola, che allo stadio Papa di Cardito impatta con la Real Nomanna: 1- msn.com

Serie C, Novara-Dolomiti Bellunesi 1-1: Ledonne sblocca nel finale, Saccani pareggia al 95’. Secondo risultato utile consecutivo per i dolomitici. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.