Mercato Inter Oaktree punta al colpo Galactico | un top mondiale per il club nerazzurro nel 2026

Oaktree, proprietaria dell’Inter, mira a rafforzare la squadra con un acquisto di livello mondiale previsto per l’estate 2026. La strategia del club nerazzurro è orientata a individuare un talento di calibro internazionale, in linea con i progetti di crescita a lungo termine. Questa scelta riflette l’ambizione di consolidare la posizione competitiva dell’Inter nel panorama calcistico globale.

Inter News 24 Mercato Inter, la proprietà americana vuole un colpo di caratura mondiale per l'estate del 2026: la strategia del club. Non solo sostenibilità e giovani talenti: la proprietà dell' Inter punta a cambiare marcia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il fondo Oaktree starebbe pianificando un investimento massiccio per l'estate 2026. L'obiettivo è portare a Milano un calciatore di caratura internazionale che non sia solo funzionale agli schemi di Cristian Chivu, ma che diventi un vero e proprio volano per il brand nerazzurro nel mondo. Mercato Inter, identikit del colpo: oltre l'aspetto tecnico.

