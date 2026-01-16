Mercato Inter Oaktree punta al colpo Galactico | un top mondiale per il club nerazzurro nel 2026

Da internews24.com 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oaktree, proprietaria dell’Inter, mira a rafforzare la squadra con un acquisto di livello mondiale previsto per l’estate 2026. La strategia del club nerazzurro è orientata a individuare un talento di calibro internazionale, in linea con i progetti di crescita a lungo termine. Questa scelta riflette l’ambizione di consolidare la posizione competitiva dell’Inter nel panorama calcistico globale.

Inter News 24 Mercato Inter, la proprietà americana vuole un colpo di caratura mondiale per l’estate del 2026: la strategia del club. Non solo sostenibilità e giovani talenti: la proprietà dell’ Inter punta a cambiare marcia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il fondo Oaktree starebbe pianificando un investimento massiccio per l’estate 2026. L’obiettivo è portare a Milano un calciatore di caratura internazionale che non sia solo funzionale agli schemi di Cristian Chivu, ma che diventi un vero e proprio volano per il brand nerazzurro nel mondo. Mercato Inter, identikit del colpo: oltre l’aspetto tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com

mercato inter oaktree punta al colpo galactico un top mondiale per il club nerazzurro nel 2026

© Internews24.com - Mercato Inter, Oaktree punta al colpo Galactico: un top mondiale per il club nerazzurro nel 2026

Leggi anche: Vecchi sull’Inter U23: «Oaktree guarda ai top club, vi racconto il mio rapporto con Chivu»

Leggi anche: Upamecano Inter, colpo impossibile per i nerazzurri? Il francese è osservato da altri top Club

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Inter, uomini di Oaktree in arrivo dall'America: riunioni di mercato e un possibile colpo mediatico: il punto; L'Inter sogna in grande sul mercato! La rivelazione del giornalista sul desiderio di Oaktree per far crescere il club; Musmarra: “Il Milan segue un giocatore che servirebbe all’Inter. Qualcuno dica ad Oaktree…”; ESCLUSIVA FCIN1908 / Inter, in arrivo uomini Oaktree dagli Usa: c’è un progetto in testa.

mercato inter oaktree puntaInter, Oaktree vuole il grande colpo di mercato! Lookman o Koné? No, di più: si ragiona su… - Un grande colpo, in grado di generare un impatto mediatico a livello globale. msn.com

mercato inter oaktree puntaESCLUSIVA FCIN1908 / Inter, in arrivo uomini Oaktree dagli Usa: c’è un progetto in testa - Alcuni uomini della proprietà dell'Inter sarà in Italia in vista della sfida di Champions League contro l'Arsenal ... msn.com

mercato inter oaktree puntaCdS - Oaktree pianifica il colpo estivo: un talento alla Nico Paz. Intanto però urge un esterno destro... - Il Corriere dello Sport ne è convinto: Oaktree vuole un colpo a effetto per la sessione di calciomercato estiva e lo sta pianificando da mesi. msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.