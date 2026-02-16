Il forte acquazzone ha trasformato piazzale Tirreno in una piscina, causando l’allagamento di Principina di nuovo dopo pochi mesi. Il parcheggio è stato chiuso e molte strade del paese sono rimaste sommerse dall’acqua per ore, lasciando centinaia di residenti senza energia elettrica. Un disservizio che si ripete e che mette in crisi le infrastrutture locali.

Grosseto, 16 febbraio 2026 – Il parcheggio di piazzale Tirreno interdetto e l’abitato di Principina a Mare senza luce nell’ultimo fine settimane per diverse ore. Sono tornati i disagi nella frazione balneare grossetana. Disagi causati dal maltempo e soprattutto dalle intense piogge dell’ultimo periodo. Il piazzale Tirreno anche venerdì scorso si è trasformata in uno stagno. Il piazzale, adibito a parcheggio per gli amanti del mare in estate, adesso è sommerso da diverse decine di centimetri d’acqua. Per questo la polizia municipale di Grosseto lo ha interdetto ai mezzi. Così come era accaduto ad aprile dello scorso anno e poi ad agosto, sempre del 2015. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piazzale Tirreno come una piscina. Principina di nuovo allagata

