Stadio Flaminio depositato il progetto della Lazio | ora le analisi dei tecnici del Campidoglio
Roma Capitale ha ricevuto il progetto della Lazio per il nuovo impianto al Flaminio. La società biancoceleste ha presentato un piano da 480 milioni di euro, con una concessione di 99 anni e la possibilità di ospitare 50mila persone. Ora tocca ai tecnici del Campidoglio analizzare i dettagli prima di passare alla fase successiva.
Roma Capitale ha ricevuto il progetto della Lazio per il Flaminio: 480 milioni d'investimento, concessione di 99 anni e impianto da 50mila spettatori.🔗 Leggi su Fanpage.it
