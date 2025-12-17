Eolico di Bruscoli dalla Regione pareri positivi Buti | Giani confermi il no della campagna elettorale
La regione ha espresso pareri positivi sul progetto eolico
Il progetto dell’impianto eolico "Bordigaie", nel comune di Firenzuola, ai confini tra Toscana ed Emilia Romagna, sta per affrontare una fase importante. Oggi è in programma la Conferenza dei Servizi, passaggio fondamentale per fermare o per dare un primo via libera, sul piano tecnico, all’approvazione del progetto. Che, promosso dalla società SKI W AD Srl di Milano, prevede nei pressi della frazione firenzuolina di Bruscoli, in località Confienti, l’installazione di quattro aerogeneratori da 6,0 MW ciascuno (potenza complessiva pari a 24 MW), con diametro massimo di 162 m, altezza al mozzo 119 m e altezza massima complessiva pari a 200 m. Lanazione.it
Eolico di Bruscoli, dalla Regione pareri positivi. Buti: "Giani confermi il no della campagna elettorale" - Il progetto dell’impianto eolico "Bordigaie", nel comune di Firenzuola, ai confini tra Toscana ed Emilia Romagna, sta per affrontare ... lanazione.it
Parco eolico in Maremma, parere sfavorevole da Regione Toscana - Parere sfavorevole della Regione Toscana al progetto di parco eolico in Maremma, nei comuni di Scansano e Magliano (Grosseto) proposto dal Gruppo Visconti Scansano srl. ansa.it
