Autorizzazioni ambientali e investimenti per oltre 7 miliardi | 82 pareri positivi per l' Agrigentino

Nel 2025, la commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione Siciliana ha esaminato 82 pareri positivi relativi ad investimenti per oltre 7 miliardi di euro nell’Agrigentino. Questa attività riflette l’impegno della regione nel favorire lo sviluppo sostenibile e il rispetto delle norme ambientali, garantendo un equilibrio tra crescita economica e tutela del territorio.

Nel 2025 la commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione Siciliana ha esaminato 1.106 pratiche, con 865 pareri positivi (82 dei quali per l'Agrigentino) relativi a investimenti per oltre 7 miliardi di euro. Dati in linea con il 2024 che certificano.

Autorizzazioni ambientali e investimenti per oltre 7 miliardi: 82 pareri positivi per l'Agrigentino - Rilevante il settore delle energie rinnovabili: esaminati progetti per oltre 4 Gw, con 376 procedure concluse positivamente per una potenza complessiva di 3,7 Gw tra fotovoltaico, agri-

