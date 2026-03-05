Un uomo di 25 anni è stato nuovamente arrestato nel Modenese con l’accusa di aver ricattato e minacciato influencer e giovani utenti delle piattaforme social, cercando di far chiudere i loro profili. L’arresto riguarda atti persecutori aggravati e si aggiunge a un episodio già segnalato in precedenza. La polizia ha eseguito le manette, continuando le indagini su questa vicenda.

Modena, 5 marzo 2026 – Nuovo arresto a nel Modenese per il 25enne che ricattava giovani iscritte alle piattaforme social, minacciandole di far chiudere i loro profili: l’ipotesi è atti persecutori aggravati. Il giovane, un 25enne, era già stato arrestato il 14 dicembre dello scorso anno, finendo ai domiciliari, sempre per il reato di atti persecutori aggravati, in seguito ad una inchiesta del programma televisivo ‘Le Iene’. Per lui il divieto di comunicare con terzi, anche attraverso strumenti telematici. I carabinieri danno ora conto del fatto che lo scorso 27 febbraio, l’indagato è stato nuovamente arrestato in flagranza differita: secondo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo arresto per lo stalker delle influencer

Lo stalker delle onlyfanser finisce in carcere, perseguitava una 24enne anche dai domiciliariIl giovane di Vignola, già bloccato lo scorso dicembre durante un servizio de Le Iene, è stato sorpreso a proseguire la propria attività illecita...

Torna l’incubo per Alessia, lo stalker è libero e l'aspetta di nuovo sotto casa: "Ho paura"Dopo l’arresto e la condanna nel 2024, la giovane mamma foggiana aveva ritrovato la serenità.

MIA CUGINA È INCINTA DEL MIO FIDANZATO!!! - by Charlotte M.

Tutti gli aggiornamenti su Nuovo arresto.

Temi più discussi: Nuovo arresto per spaccio nei caruggi: in una settimana altre 3 denunce e 5 segnalazioni alla Prefettura; Modica- Arrestato per furto di energia elettrico lo fa di nuovo. Arrestato 61enne recidivo; Dl Sicurezza in Gazzetta, stretta su armi, baby gang e manifestazioni; Droga e materiale per lo spaccio in casa: arrestato recidivo 32enne a Migliarino.

Civitavecchia – Nuovo arresto per il giovane boss ritenuto il vertice dello spaccio localeCIVITAVECCHIA - Ancora guai giudiziari per il ragazzo che gli inquirenti considerano figura centrale nel traffico di stupefacenti a Civitavecchia. Il giovane, g ... etrurianews.it

Nuovo arresto per spaccio nei caruggi: in una settimana altre 3 denunce e 5 segnalazioni alla PrefetturaSi tratta, in ordine di tempo, dell’ultima operazione condotta in zona dagli agenti negli ultimi sette giorni nell’ambito dei servizi effettuati quotidianamente. Infatti, oltre al fermo di mercoledì, ... genovatoday.it

Nuovo arresto per Biagio D'Alterio, nel 2019 trascorreva la latitanza a Giugliano - facebook.com facebook