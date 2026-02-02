Torna l’incubo per Alessia lo stalker è libero e l' aspetta di nuovo sotto casa | Ho paura
Torna l’incubo di Alessia: lo stalker, che già l’aveva perseguitata per mesi, è stato rimesso in libertà e la aspetta ancora sotto casa. Lei ha paura e non si sente sicura, anche perché l’uomo straniero che la tormenta sembra non aver mai smesso di seguirla. La sua vita da settimane si svolge tra timori e tentativi di protezione, mentre il rischio di un nuovo incontro si fa sempre più concreto.
Dopo l’arresto e la condanna nel 2024, la giovane mamma foggiana aveva ritrovato la serenità. Ma a ottobre 2025 l’uomo è tornato: “Vivo nella paura, ogni giorno” Per Alessia l’incubo della persecuzione ha un nome e una data di inizio ben precisi: il 2024. Da mesi, racconta, un uomo straniero la seguiva ovunque. La aspettava sotto casa, la pedinava nei negozi, fino ad arrivare a rintracciarla sul posto di lavoro. Una presenza costante e ossessiva che ha trasformato la quotidianità in una prigione di paura. Dopo l’arresto dello stalker, per Alessia è iniziato un periodo di apparente tranquillità.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
