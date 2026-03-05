Nuovi raid di Israele su Teheran petroliera colpita al largo del Kuwait Boati a Gerusalemme droni sull' aeroporto dell' Azerbaigian La guerra nel Golfo si allarga

Nella giornata di oggi sono stati segnalati nuovi raid israeliani su Teheran, mentre una petroliera è stata colpita al largo del Kuwait. A Gerusalemme si sono uditi boati e sono stati avvistati droni sopra l’aeroporto dell’Azerbaigian. La guerra nel Golfo si sta espandendo, con attacchi che coinvolgono diversi paesi e aree della regione. I raid israeliani sono ripresi all’alba, segnando il sesto giorno di conflitto.