Nuovi raid di Israele su Teheran petroliera colpita al largo del Kuwait Boati a Gerusalemme droni sull' aeroporto dell' Azerbaigian La guerra nel Golfo si allarga
Nella giornata di oggi sono stati segnalati nuovi raid israeliani su Teheran, mentre una petroliera è stata colpita al largo del Kuwait. A Gerusalemme si sono uditi boati e sono stati avvistati droni sopra l’aeroporto dell’Azerbaigian. La guerra nel Golfo si sta espandendo, con attacchi che coinvolgono diversi paesi e aree della regione. I raid israeliani sono ripresi all’alba, segnando il sesto giorno di conflitto.
La guerra nel Golfo continua ad allargarsi. Ripresi all'alba i raid israeliani sull'Iran, nel sesto giorno dall'inizio del conflitto. Teheran afferma di aver colpito una petroliera americana nel Golfo. La nave 'è attualmente in fiamme' secondo le Guardie rivoluzionarie iraniane che dichiarano di avere il 'controllo completo' dello Stretto di Hormuz. L'Iran ha lanciato anche attacchi con droni sull'aeroporto internazionale di Nakhchivan, in Azerbaigian. E mentre cresce il timore di un'escalation del conflitto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas chiede che 'in Iran ci sia spazio per la diplomazia'. 🔗 Leggi su Feedpress.me
