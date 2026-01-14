In arrivo nuovi rinforzi per la polizia di Fermo e la polizia stradale, con un organico parzialmente aumentato. Tuttavia, fonti ufficiali segnalano che la quota di agenti e dirigenti rimane inferiore rispetto alle esigenze operative, evidenziando ancora carenze nel personale. Questa situazione riflette le sfide persistenti nel garantire adeguata presenza e sicurezza sul territorio.

Fermo, 14 gennaio 2026 – In arrivo rinforzi per la questura di Fermo e per la polizia stradale. Una notizia positiva a metà visto che, secondo gli addetti ai lavori, non saranno sufficienti a riequilibrare l’organico di base previsto. Il 27 gennaio saranno, infatti, assegnati i neo ispettori e neo agenti che usciranno dai corsi di formazione che si stanno concludendo in questi giorni. Per quanto riguarda Fermo, secondo il piano di distribuzione, sono previste le seguenti assegnazioni: quattro ispettori la questura e due agenti per la sezione di polizia stradale. Ecco la situazione del personale della questura Un piccolo tassello che si aggiunge ad una struttura istituita quasi otto fa, ma che ancora arranca per carenze di personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rinforzi alla polizia: “Organico rimpolpato, ma mancano dirigenti e 17 agenti su 44”

