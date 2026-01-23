Myself Plus 2026 un milione e mezzo di euro per le nuove imprese di giovani e donne | i dettagli

La regione Umbria ha approvato il progetto “Myself Plus 2026”, un’iniziativa con un budget di un milione e mezzo di euro. L’obiettivo è sostenere giovani e donne che intendono avviare nuove imprese, favorendo l’autoimpiego e il lavoro autonomo. L’intervento, approvato dalla giunta regionale su proposta dell’assessore Francesco De Rebotti, si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo economico e di sostegno all’imprenditorialità locale.

La giunta regionale dell'Umbria, su proposta dell'assessore allo sviluppo economico Francesco De Rebotti, ha approvato l'avvio dell'intervento "Myself Plus 2026", secondo quanto previsto dalla legge regionale 14 febbraio 2018, numero 1, dedicato al sostegno dell'autoimpiego, del lavoro autonomo e.

