Lavori pubblici è corsa contro il tempo

A meno di un anno e mezzo dalle prossime elezioni comunali, il Comune di Porto San Giorgio mette in moto i cantieri. L’amministrazione accelera sui lavori pubblici, cercando di portare a termine alcune opere prima del voto. La corsa contro il tempo è ormai ufficiale, con lavori che vengono sbloccati e ripresi per rispettare le scadenze.

A poco meno di un anno e mezzo dalle prossime elezioni comunali, l’amministrazione comunale di Porto San Giorgio sembra voler imprimere un’accelerazione decisiva ai cantieri cittadini. Di recente il vice sindaco Fabio Senzacqua, insieme a Valerio Vesprini, sindaco e titolare della delega ai lavori pubblici, ha delineato lo stato dell’arte delle opere pubbliche sottolineando come la priorità attuale non sia l’avvio di nuovi programmi bensì la concretizzazione di interventi già pianificati e discussi a lungo. Con una scadenza elettorale distante ormai circa quattordici o sedici mesi, l’imperativo categorico dichiarato dall’esecutivo civico sangiorgese è di correre per chiudere i progetti già finanziati, evitando di aggiungere ulteriore carne al fuoco e concentrandosi esclusivamente sulla messa a terra delle pendenze aperte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

