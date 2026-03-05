Nuova nomina al Pediatrico di Bari | il dottor Alberto Ratta alla guida della Chirurgia

Al reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale Giovanni XXIII di Bari, il dottor Alberto Ratta assume il ruolo di nuovo direttore. Si tratta di uno specialista con una lunga esperienza nella chirurgia neonatale e pediatrica. La nomina è stata annunciata dall'ospedale, che specifica il cambio di guida nel reparto. Ratta prende il posto di un precedente responsabile.

Il dg Sanguedolce: "Strategia di consolidamento delle alte specialità pediatriche". Intanto procede l'iter per la riattivazione della Cardiochirurgia pediatrica Arriva un nuovo direttore per la chirurgia pediatrica dell'ospedale Giovanni XXIII di Bari. E' il dottor Alberto Ratta, specialista di grande esperienza nella chirurgia neonatale e pediatrica. Prima di giungere a Bari, dove ha assunto l'incarico da qualche giorno, il dottor Ratta ha ricoperto dal 2003 il ruolo di dirigente medico presso la UOC di Chirurgia Pediatrica dell'Ausl Romagna e, negli ultimi anni, incarichi di alta specializzazione in chirurgia mini-invasiva neonatale e pediatrica. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Ospedale di Terni, nuova nomina alla guida della chirurgia toracica: arriva il professor Jacopo VannucciNuova guida per la struttura semplice dipartimentale di chirurgia toracica dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni.

Il dottor Carlo Milandri alla guida del Dipartimento oncologico della Asl Toscana Sud EstÈ il dottor Carlo Milandri il nuovo direttore del Dipartimento oncologico della Asl Toscana Sud Est.

