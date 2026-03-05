Nuova Mazda CX-5 | primo contatto e test su strada

La nuova Mazda CX-5 di terza generazione, modello 2026, è stata recentemente oggetto di un primo contatto e di un test su strada. Si tratta di un SUV che rappresenta uno dei modelli principali e più venduti della casa giapponese. La prova ha coinvolto il veicolo in diverse condizioni di guida, offrendo una panoramica delle sue caratteristiche e prestazioni.

Mazda CX-5 arriva alla terza generazione con il modello 2026, evolvendo uno dei SUV più importanti, anche in termini di vendite, della casa giapponese. La prima CX-5 è stata lanciata nel 2012 e da allora sono state vendute circa 5 milioni di unità in tutto il mondo. Con la terza generazione cambia il design, arriva la nuova architettura elettronica e si affina la dinamica di guida. I numeri della Mazda CX-5 2026. Con la nuova generazione crescono soprattutto spazio e capacità di carico: il bagagliaio raggiunge 583 litri, 61 litri in più rispetto alla precedente CX-5, e arriva fino a 2.019 litri abbattendo i sedili posteriori. Mazda ha lavorato anche sulla praticità: la soglia di carico è stata abbassata di 18 millimetri, così da rendere più semplice caricare valigie o oggetti pesanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

