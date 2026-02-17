La Nuova Mazda CX-5 arriva a Roma

La nuova Mazda CX-5 arriva a Roma e attira l'attenzione degli appassionati di auto. Per quattro giorni, dal 21 al 24 febbraio, lo showroom Mazda Carpoint di via della Magliana 370 espone in anteprima il modello, permettendo ai clienti di ammirarlo da vicino. Durante questa occasione, sarà possibile scoprire le innovazioni e le caratteristiche che distinguono questa versione, come il nuovo design e le tecnologie avanzate integrate.

La Nuova CX-5 si distingue per un design evoluto e raffinato, che esprime il caratteristico linguaggio stilistico Kodo - Soul of Motion, ora reinterpretato in forme più pulite ed essenziali che valorizzano la presenza su strada e l'eleganza senza tempo. Interni ampi e spaziosi, tecnologia avanzata e contenuti di alta qualità rendono questo SUV una proposta completa per chi cerca comfort e funzionalità in ogni contesto. L'evento è aperto a tutti con ingresso gratuito: è possibile prenotare una consulenza personalizzata con il team Mazda Carpoint direttamente tramite il sito Carpoint, scegliendo giorno e fascia oraria preferiti.