Nuova Gamec a breve conferme sui fondi Pnrr T2 trattative a buon punto con la Regione
La nuova sede della Gamec riceverà presto conferme sui fondi del PNRR, mentre le trattative con la Regione per il T2 sono in fase avanzata. L’assessore Valesini ha riferito che i 6 milioni destinati alla Galleria d’arte moderna sono a rischio, ma sono arrivate rassicurazioni dal ministero. La questione dei finanziamenti rimane al centro delle discussioni in corso.
LE OPERE. L’assessore Valesini sui 6 milioni a rischio per la Galleria d’arte moderna: «Rassicurazioni dal ministero». Berlanda: «I 2,5 milioni per l’esercizio del tram? Stiamo negoziando». Ex casello di via Negrisoli, ipotesi sede del Tpl. La conferma dei fondi Pnrr per la Gamec che dovrebbe arrivare «in un arco temporale breve», in tutto 6 milioni di euro sugli oltre 18 necessari per la nuova sede del museo, a rischio per i ritardi nei lavori. E ancora, i fondi di Regione Lombardia, un contributo annuo di 2,5 milioni, che consentiranno alla Teb 2 di prendere servizio dalla prossima estate, un negoziato tra Palafrizzoni e Pirellone che sarebbe «a buon punto». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Pnrr, il punto sui 60 cantieri gestiti dal Comune di Bergamo: già incassati 200 milioni. Gamec: “A breve conferme sui fondi”
