Nuova Gamec a breve conferme sui fondi Pnrr T2 trattative a buon punto con la Regione

La nuova sede della Gamec riceverà presto conferme sui fondi del PNRR, mentre le trattative con la Regione per il T2 sono in fase avanzata. L’assessore Valesini ha riferito che i 6 milioni destinati alla Galleria d’arte moderna sono a rischio, ma sono arrivate rassicurazioni dal ministero. La questione dei finanziamenti rimane al centro delle discussioni in corso.