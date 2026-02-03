Il punto sui lavori | superato l’importo di 3 milioni con fondi del Pnrr Palafiera davvero rinnovato con le luci a led | Ora la biglietteria su via Punta di Ferro

Il cantiere al Palafiera è quasi finito. I lavori hanno superato i 3 milioni di euro di investimenti grazie ai fondi del Pnrr. Il palazzetto è stato completamente rinnovato, con le luci a led che creano effetti suggestivi durante le partite. Da ora, la biglietteria si sposterà in via Punta di Ferro. Domenica sera, più di 2600 tifosi hanno assistito alla vittoria di Forlì contro Cento, lasciandosi coinvolgere dall’atmosfera speciale creata dai nuovi fari.

Gli oltre 2600 spettatori che hanno assistito domenica sera al Palafiera alla vittoria di Forlì contro Cento sono stati coinvolti anche dall’atmosfera regalata dai nuovi fari a led che rendono la partita più emozionante, con giochi di luce affascinanti. Ha debuttato infatti il nuovo impianto realizzato dall’amministrazione comunale con risorse Pnrr, che coniuga il risparmio energetico dato dall’installazione di moderne tecnologie a led con la possibilità di attivare scenografie e lampi luminosi suggestivi. "Si conclude così un’altra opera importante per la completa riqualificazione del nostro palazzetto – spiega l’assessore allo sport Kevin Bravi –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il punto sui lavori: superato l’importo di 3 milioni, con fondi del Pnrr. Palafiera davvero rinnovato con le luci a led: "Ora la biglietteria su via Punta di Ferro» Approfondimenti su Palafiera Lights Le maschere a Led, con luci rosse, gialle o blu, promettono di ringiovanire la pelle del viso. Proposte da centri estetici e farmacie, funzionano davvero? ’Noi siamo le scuole’. Video per raccontare i lavori con i fondi Pnrr Il Ministero dell’Istruzione presenta una serie di video per illustrare l’attuazione dei fondi Pnrr destinati all’edilizia scolastica a Ferrara. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Palafiera Lights Argomenti discussi: AV Salerno–Reggio Calabria, a Napoli il punto sui lavori: ecco la situazione aggiornata nel tratto Romagnano - Padula - Praia; PalaGuerrieri, il punto sui lavori; Ariano, Azione nel cantiere della stazione Hirpinia: ecco il punto sui lavori; Roma, l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè: in arrivo 20 nuovi tram entro il 2026. Il punto sui lavori alle tranvie in città. Il punto sui lavori: superato l’importo di 3 milioni, con fondi del Pnrr. Palafiera davvero rinnovato con le luci a led: Ora la biglietteria su via Punta di Ferro»Gli oltre 2600 spettatori che hanno assistito domenica sera al Palafiera alla vittoria di Forlì contro Cento sono stati coinvolti anche dall’atmosfera regalata dai nuovi fari a led che rendono la part ... ilrestodelcarlino.it I black point e gli incidenti a Roma, il punto sui lavori e le reazioni dei cittadiniIl pacchetto di interventi annunciati sugli incroci pericolosi nella Capitale è corposo: decine di opere fatte e programmate per i prossimi mesi per ridurre il costo sociale degli incidenti ... rainews.it Il punto sugli interventi - Pnrr e non - in corso nelle #scuole della Provincia di Varese - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.