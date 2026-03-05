Alcuni residenti delle case Erp, situate nel complesso di via Pea, esprimono gratitudine per gli interventi di manutenzione in corso, i primi di questa portata da anni. Molti di loro vivono nel

Alcuni di loro vivono fin dal 1981 nel cosiddetto "biscione" di via Pea (nella foto), che da decenni accoglie le case popolari, e confessano di non aver mai visto un intervento di manutenzione così efficiente come quello in corso in questo periodo. Grazie al reperimento di appositi fondi da parte del Comune, sono stati disposti infatti lavori alle coperture, risolvendo problemi di infiltrazioni d’acqua che si verificavano da tempo immemore. L’atteso e importante intervento è stato affidato alla ditta edile "Frangerini" di Livorno, a cui tutti i condomini degli alloggi Erp intendono rivolgere un ringraziamento pubblico. "Gli operai stanno... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova copertura alle case Erp: "Grazie a tutti"

Case Erp via Callegherie . Lavori verso il traguardoSi avvia alla conclusione, in via Callegherie, il lungo cantiere legato all’intervento di Edilizia residenziale pubblica (Erp) che negli ultimi mesi...

Altagnana, case popolari a rischio: degrado e frana attendono interventi urgenti. Consigliere sollecita Erp e Comune.La situazione delle case popolari di Altagnana, frazione del comune di Massa, resta critica.

WATCH: Kim Jong Un and Daughter Ju Ae Attend New Housing Launch in Pyongyang | DWS News | AC14

Una selezione di notizie su Nuova copertura.

Discussioni sull' argomento Recco - Casa della Comunità; Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up; Fondo Prima Casa; Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi per rimuovere l'eternit e come fare domanda.

Ex Foro Boario, si procede con gli interventi all’interno della nuova struttura. Dopo che a fine mese è stata terminata anche la copertura del nuovo palazzetto dello sport, cuore del futuro centro sportivo polifunzionale indoor, si procede ora con le lavorazioni int - facebook.com facebook

Nuova Arena sportiva, completata la copertura: "In autunno anche parcheggi e verde" x.com