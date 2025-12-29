2025 sul podio l’Italia brilla di medaglie nelle discipline acquatiche | le parole di Barelli

Nel 2025, l’Italia si è distinta nelle discipline acquatiche, conquistando numerose medaglie a livello internazionale. Le parole di Barelli riflettono un anno di successi e crescita per il settore, che ha portato orgoglio e riconoscimenti alle squadre azzurre. Un bilancio positivo che conferma l’impegno e la dedizione degli atleti italiani in questa disciplina.

Roma, 29 dicembre 2025 – Un 2025 ricco di successi per le discipline acquatiche azzurre. L'Italia ha regalato emozioni e arricchito bacheche internazionali. Dal nuoto, fino alle acque libere, passando anche dal nuoto artistico. Ne parla all'Italpress il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli: ''Il 2025 merita sicuramente un voto alto. È stata l'ennesima stagione internazionale estremamente positiva: lo dimostrano le medaglie conquistate in tutte le discipline e in tutte le categorie di età attraverso prestazioni individuali, di squadra e di staffetta ottenute peraltro nell'ambito di un ricambio generazionale necessario per affrontare un nuovo quadriennio con pari ambizioni del passato.

