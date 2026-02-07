Nuoto Quattro trofei per Aquatempra Forconi e Pelella tra i protagonisti

L’Aquatempra di Empoli conquista quattro trofei in una sola giornata di gare. I giovani atleti della categoria Esordienti dimostrano che l’età non conta, portando a casa risultati importanti. Forconi e Pelella sono tra i protagonisti di questa bella vittoria. La stagione natatoria è appena iniziata, ma il team già si presenta in forma.

Categoria o Esordienti, l'età degli atleti non fa differenza per il team di nuoto Aquatempra di Empoli, che continua a raccogliere grandi soddisfazioni dalla stagione natatoria appena cominciata. "Quattro trofei e una pioggia di medaglie. I nostri atleti continuano a scrivere pagine straordinarie di questo sport, portando i colori di Aquatempra sui podi più prestigiosi della Toscana". Non si nasconde l'entusiasmo in seno alla società, i cui portacolori tra Lucca e Larciano hanno dato prova di una condizione eccezionale nel settore Categoria. Due dei maggiori protagonisti sono stati sicuramente Virginia Forconi e Davide Pelella, dominatori della gara "australiana" (a ogni ripetizione l'ultimo arrivato viene escluso, così alla fine si ha una sfida a due).

