Macron rafforza il nucleare francese e allarga l’ombrello a 8 Paesi europei | l’Italia rifiuta

La Francia ha annunciato l’intenzione di espandere il proprio arsenale nucleare e di rafforzare la collaborazione sulle armi atomiche con otto Paesi europei. La decisione coinvolge diversi stati membri dell’Unione Europea, ma l’Italia ha deciso di non partecipare a questa iniziativa. La misura è stata comunicata da rappresentanti francesi, senza coinvolgere altri governi europei nel dettaglio.

La Francia aumenterà le dimensioni del suo arsenale atomico e intensificherà la cooperazione sulle armi nucleari con otto Paesi europei, tra cui non figura l'Italia. Lo ha annunciato ieri, lunedì 2 marzo, il presidente francese Emmanuel Macron in un discorso pronunciato dalla base sottomarina nucleare di Île Longue, in Bretagna. Il piano di allargamento agli alleati dell'ombrello nucleare francese prevede che, in presenza di determinate circostanze non meglio specificate, le "risorse strategiche" di Parigi possano essere dispiegate in altri Paesi europei (ma la decisione circa il relativo utilizzo resterebbe in capo all'Eliseo). Macron ha inoltre aperto alla possibile "partecipazione convenzionale delle forze alleate" alle "attività nucleari" della Francia.