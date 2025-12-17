Troncone Adr | Fiumicino può diventare un modello europeo per emissioni zero – Il video

Fiumicino mira a diventare un esempio europeo di sostenibilità, con obiettivi ambiziosi di emissioni zero entro il 2030. Troncone, rappresentante di Adr, evidenzia come il processo di decarbonizzazione stia accelerando, rafforzando l’impegno dell’aeroporto verso un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "Fiumicino può sicuramente diventare un modello europeo. Noi puntiamo a diventare un’infrastruttura a emissioni zero entro il 2030 e siamo assolutamente in linea con questo percorso”, ha dichiarato Troncone, sottolineando come il processo di decarbonizzazione stia entrando in una fase di forte accelerazione. Uno dei pilastri principali di questa strategia è lo sviluppo delle energie rinnovabili. Nel 2024 Adr ha inaugurato il più grande impianto fotovoltaico realizzato all’interno di un aeroporto europeo, destinato a crescere ulteriormente: triplicheremo la capacità dell’impianto e poi ci focalizzeremo anche sul biometano, con una centrale di generazione che potrà essere a emissioni zero. Open.online

Leggi anche: 65esimo Aeroporto Fiumicino, Troncone (AdR): Quest'anno supereremo i 50 milioni di passeggeri – Il video

Leggi anche: Uomini e Donne, la presentazione del tronista Flavio Ubirti: “vorrei una donna con cui guardare nella stessa direzione e sogno di diventare babbo” | Video Witty Tv

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Troncone (Adr): "Fiumicino può diventare un modello europeo per emissioni zero" - Noi puntiamo a diventare un’infrastruttura a emissioni zero entro il 2030 e siamo assolutamente in linea con questo percorso”, ha dichiarato Tr ... ilgiornale.it