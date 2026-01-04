Volley Bergamo a un passo dal bottino pieno con Chieri ma il tie-break è stregato

Il Volley Bergamo 1991 conclude il primo match del 2026 con un punto importante contro Chieri, dimostrando determinazione e crescita. Nonostante il buon andamento della partita, il team non è riuscito a chiudere al quarto set, lasciando spazio a un risultato in parità. La prestazione evidenzia aspetti positivi e aree di miglioramento, in vista delle prossime sfide del campionato di Serie A1 Femminile.

