Novak Djokovic non pensa al ritiro | Voglio vincere uno Slam

Novak Djokovic ha dichiarato di non voler pensare al ritiro e di mantenere l’obiettivo di vincere uno Slam. Nonostante l’età e l’arrivo di nuove generazioni di tennisti, il campione serbo continua a competere con determinazione. Le sue parole fanno capire che intende proseguire la carriera, puntando ancora a grandi risultati sui campi da tennis.

Nonostante il passare degli anni e l'inevitabile avanzata di nuove generazioni di talenti, Novak Djokovic non sembra affatto intenzionato a appendere la racchetta al chiodo. Il fuoriclasse serbo, che si appresta a compiere trentanove anni, ha recentemente ribadito la sua volontà di restare protagonista nel circuito maggiore durante la conferenza stampa di presentazione del torneo Masters 1000 di Indian Wells. La sua determinazione nasce da una condizione fisica ancora eccellente e da una classifica che lo vede stabilmente sul podio dei migliori giocatori del pianeta, un fattore che alimenta la sua fame di successi e la sua voglia di sfidare i nuovi fenomeni del tennis mondiale come Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

"Sono ancora il numero 3 del mondo, non è male in termini di ranking e risultati, sono ancora competitivo, andrò avanti finchè vorrò". Così Novak Djokovic in conferenza stampa "In tanti mi chiedete perché gioco ancora, per quanto voglio andare avanti.