Il tennista serbo ha dichiarato a Indian Wells di non aver intenzione di ritirarsi, affermando di sentire ancora il fuoco dentro di sé e di voler puntare a un altro Slam. Attualmente è al terzo posto nel ranking mondiale e ha aggiunto di sentirsi ancora competitivo, intendendo proseguire la carriera finché lo desidererà.

Novak Djokovic non ha intenzione di fermarsi. A Melbourne, dopo la finale persa contro Carlos Alcaraz agli Australian Open, aveva lasciato intendere che quella potesse essere stata l’ultima volta sul cemento blu che gli ha regalato 10 dei suoi 24 titoli dello Slam. Alla vigilia di Indian Wells, secondo appuntamento della sua stagione, il tennista serbo ha però allontanato ancora una volta l’ipotesi del ritiro. “In molti mi chiedono perché continuo a giocare e per quanto tempo voglio andare avanti. Sono ancora il numero 3 del mondo: non è male, né in termini di ranking né di risultati. Sono ancora competitivo e continuerò finché lo vorrò. Perché fermarsi se sento ancora questo fuoco e ho ancora qualità e motivazioni per farlo?”, ha spiegato Djokovic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Djokovic allontana il ritiro: "Sento ancora il fuoco dentro, perché ritirarmi? Voglio un altro Slam”

