Djokovic chiarisce | Non penso al 25° Slam Sinner e Alcaraz sono a un livello superiore ma posso battere chiunque

Novak Djokovic, grande protagonista degli Australian Open con dieci titoli, ha recentemente commentato la sua attuale forma. Pur riconoscendo che Sinner e Alcaraz si trovano a un livello superiore, il tennista serbo ha affermato di avere fiducia nelle proprie capacità di poter battere chiunque. Le sue parole riflettono la determinazione e l’esperienza di un atleta che, pur senza concentrarsi sul 25° Slam, resta una figura di rilievo nel panorama mondiale.

Gli Australian Open sono da sempre la casa di Novak Djokovic, ricordando i suoi 10 successi a Melbourne. Anche se il tennis maschile ha ormai cambiato protagonisti e gerarchie, il nome del serbo continua a pesare come pochi altri, soprattutto a Melbourne, dove ha costruito gran parte della sua leggenda. A 38 anni, Nole si presenta al primo Slam della stagione con serenità e consapevolezza. Durante il Media-Day ha chiarito di non essere ossessionato dall'idea di conquistare il 25° titolo Slam, ma di voler restare competitivo contro i nuovi dominatori del circuito. " È fantastico tornare ancora una volta, la mia ventunesima partecipazione a questo torneo.

