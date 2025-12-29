Novak Djokovic è netto | Ritiro? No punto a Los Angeles 2028 Su Sinner e Alcaraz…

Durante il World Sports Summit di Dubai, Novak Djokovic ha condiviso le sue prospettive sul futuro del tennis. L’ex numero 1 ha chiarito che non pensa al ritiro, puntando invece a competere a Los Angeles nel 2028. Ha inoltre commentato le performance di Sinner e Alcaraz, offrendo spunti sulla loro crescita e sul ruolo che avranno nel panorama tennistico internazionale.

Novak Djokovic è stato protagonista del World Sports Summit di Dubai. L'ex numero 1 del mondo, a lato dell'evento, ha parlato con i giornalisti e ha risposto a numerose domande che, come sempre, spaziavano dal presente al futuro. Il vincitore di 24 titoli del Grande Slam si prepara per una nuova stagione nella quale andrà a caccia del successo numero 25. Non sarà facile ma, com'è ben noto, mai scommettere contro al nativo di Belgrado. Nole, ovviamente, non si è sottratto nemmeno alle domande riguardanti un possibile ritiro a breve termine: " Io voglio continuare. Ho detto fino ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 per individuare un target, una stella cometa, ma onestamente non esiste un limite.

