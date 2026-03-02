nothing phone 4a colori svelati ma nothing phone 4a pro resta un mistero galleria

Sono state svelate le nuove colorazioni del Nothing Phone (4a), mentre ancora non ci sono dettagli ufficiali sul modello Nothing Phone (4a) Pro. Le immagini condivise mostrano le tonalità che arriveranno sul mercato, ma restano inediti elementi sul design e le caratteristiche del modello più avanzato. La galleria pubblicata fornisce una prima occhiata alle variazioni cromatiche del dispositivo.

un’anticipazione mirata sul contesto attuale evidenzia l’arrivo delle nuove colorazioni del Nothing Phone (4a). durante mwc 2026, il marchio ha mostrato due tinte aggiuntive, nero e blu, completando la gamma che comprendeva già il rosa. la scelta cromatica si mantiene fedele allo stile minimal del brand, puntando su superfici lucide, riflessi metallici e dettagli contras che definiscono la silhouette senza ricorrere a elementi superflui. colori del nothing phone (4a) svelati a mwc 2026. alla kermesse, l’azienda ha presentato ufficialmente le nuove colorazioni della serie 4a, con due tonalità aggiuntive: nero e blu. queste versioni si aggiungono al precedente rosa, offrendo una gamma coerente con l’estetica visiva del dispositivo e mantenendo l’uso di vetro con finiture tratteggiate e accenti argentati. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Nothing phone.

