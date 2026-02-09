nothing phone 4a e 4a pro in anteprima con un esplosione di colore

Iniziano le prime anticipazioni sui nuovi Nothing Phone 4a e 4a Pro. Le immagini e le specifiche circolano da giorni e mostrano un design colorato e vivace. Si parla di diverse colorazioni e di prezzi che potrebbero essere accessibili. Gli appassionati del marchio attendono con curiosità, mentre l’azienda si prepara a svelare ufficialmente i dettagli.

questo testo sintetizza le anticipazioni su nothing phone 4a e 4a pro, evidenziando specifiche previste, colorazioni teaser e possibili livelli di prezzo, in un quadro informativo chiaro e pratico per chi segue il marchio Nothing. l’obiettivo è offrire una lettura ordinata e affidabile, con dati non confermati ma riportati fedelmente dalle indiscrezioni finora diffuse. nothing phone 4a e 4a pro: anticipazioni e lancio. secondo le indiscrezioni circolate, la gamma phone 4a e 4a pro dovrebbe essere presentata nel prossimo periodo. tra le principali premesse processore snapdragon 7s, fino a 12 gb di ram e una configurazione di memoria fino a 256 gb. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

A pochi giorni dall’inizio del Mobile World Congress di Barcellona, emergono le prime specifiche del Nothing Phone 4a.

Nothing Phone 4a & 4a Pro Leaks CONFIRMED — No Phone (4) in 2026!

