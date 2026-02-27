Anello intelligente oura con batteria che dura due settimane

Ultrahuman ha presentato il Ring PRO, il terzo modello dell’anello intelligente Oura, dotato di una batteria che dura due settimane. L’azienda ha anche annunciato Jade, una nuova piattaforma di intelligenza artificiale collegata al dispositivo. La presentazione si concentra sulle caratteristiche tecniche e sulle funzionalità del prodotto, senza approfondire motivazioni o implicazioni.

In questa presentazione si analizzano le novità introdotte da Ultrahuman con il Ring PRO, terza generazione dell'anello intelligente, accompagnato da una nuova piattaforma di intelligenza artificiale chiamata Jade. L'aggiornamento mette in evidenza una maggiore autonomia, un design rinnovato e nuove capacità di analisi dei dati, con una collocazione di mercato orientata a parità di condizioni e disponibilità globale differita per gli Stati Uniti a causa di una controversia brevettuale. Il Ring PRO rappresenta la terza incarnazione dell'anello, offrendo un'autonomia fino a 15 giorni con una singola carica. Questa prestazione si distingue nel panorama attuale, proponendo un confronto favorevole rispetto alle soluzioni concorrenti più aggiornate.