Prato oltre 150 lavoratori a nero e multe per quasi un milione di euro | il bilancio dei controlli della prefettura

Nel 2023, Prato ha visto intensificarsi i controlli interforze coordinati dalla prefettura, con 38 accessi a aziende locali. Un bilancio che evidenzia il contrasto al lavoro nero, con oltre 150 lavoratori irregolari scoperti e multe per quasi un milione di euro. Un intervento deciso per tutelare il rispetto delle norme e assicurare condizioni di lavoro più trasparenti e sicure sul territorio.

Dormitorio abusivo in un'azienda di Iolo. “Lavoratori costretti a vivere in condizioni disumane” - Un'operazione coordinata dalla procura di Prato ha portato all'arresto di un cittadino cinese, a seguito di un controllo all'interno di un'azienda in cui sono state riscontrate violazioni in materia d ... msn.com

L’ennesima aggressione contro i lavoratori a Prato - È successo davanti a un ristorante cinese: le proteste si stanno allargando ad altri settori, dopo l’abbigliamento ... ilpost.it

Buongiorno con il magico risveglio di Prato Nevoso in Piemonte ieri con oltre mezzo metro di neve fresca.. #montagna #alpi #neve #pratonevoso #piemonte #inverno - facebook.com facebook

Turismo, a Prato Nevoso investimenti per oltre 60 milioni. Fra impianti di ultima generazione e ampliamenti dell'area sciabile #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.