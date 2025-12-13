Atterra con l’elicottero sulle piste da sci imprenditore bresciano multato | lo aveva già fatto qualche mese fa

Un imprenditore bresciano di 66 anni, Giorgio Bortolo Oliva, è stato multato dopo aver atterrato con l'elicottero sulle piste da sci del Maniva, una pratica già ripetuta alcuni mesi fa a Madonna di Campiglio. L'episodio solleva nuovamente il problema dell'uso non autorizzato di mezzi aerei in aree sciistiche.

Brescia, 13 dicembre 2025 – Un anno fa era atterrato con l'elicottero sulle piste di Madonna di Campiglio, oggi si è ripetuto su quelle bresciane del Maniva: protagonista è l'imprenditore bresciano Giorgio Bortolo Oliva, 66 anni. Dopo aver "parcheggiato" l'elicottero direttamente sulla pista, senza avere le autorizzazioni, l'uomo ha indossato gli sci e ha iniziato una discesa, concedendosi una sciata prima di essere raggiunto e identificato d ai Carabinieri intervenuti. Per la violazione riscontrata è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da parte dell'Enac, autorità competente in materia aeronautica, nonché la possibile sospensione del titolo di volo. Ilgiorno.it

