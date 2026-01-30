Sydney Sweeney si difende dalle accuse di essere una Barbie MAGA. L'attrice di Euphoria spiega di parlare solo d'arte e di non voler entrare in polemiche politiche. Dice che non può controllare come vengono etichettate le sue parole, ma preferisce mantenere il focus sul suo lavoro.

La procace star di Euphoria ammette di non poter controllare le etichette che le vengono affibbiate, ma si rifiuta di parlare pubblicamente di politica rifugiandosi dietro l'etichetta di artista. Dopo essere stata etichettata come una "Barbie Maga" dai commentatori liberal, Sydney Sweeney ha deciso di replicare alle critiche rivendicando il suo ruolo di artista e la sua distanza dalla politica. Parlando con Cosmopolitan in occasione del lancio della sua linea di lingerie SYRN, Sweeney ha dichiarato: "Non sono mai stata qui per parlare di politica. Sono sempre stata qui per fare arte, quindi questa non è una conversazione in cui voglio essere in prima linea. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sydney Sweeney risponde alle critiche: "Io una Barbie MAGA? Parlo d'arte, non di politica"

La vicenda riguarda Sydney Sweeney, coinvolta in una controversia pubblicitaria a Hollywood.

